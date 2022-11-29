“Терпімо, борімося”: попри жорсткі графіки відключення світла, львів’яни не занепадають духом

Попри жорсткі графіки відключення світла, львів’яни не занепадають духом. На Львівщині запроваджують нові графіки відключень - світло вимикатимуть на вісім годин, на чотири - заживлюватимуть споживачів і далі знов вимикатимуть. Таке рішення в обленерго ухвалили через дефіцит потужностей і багато скарг споживачів. Дехто нарікає, що світла не бачить ледь не добу, йдеться в ТСН.

Під відключення підпадають і деякі об’єкти критичної інфраструктури. Щоб стабілізувати систему доведеться вимикати електрику в котельнях, станціях зв’язку та у поліклініках. Підпадають від відключення і великі підприємства, їх будуть попереджати повідомленнями за півгодини, щоб встигали завершувати технологічні процеси.

Все через те, що потужностей в енергосистемі не вистачає. “Львівобеленерго” сподівається, що нові графіки допоможуть. Світло вимикатимуть на вісім годин, потім даватимуть на 4, і потім знов вимикатимуть.

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Люди вдаються до альтернативних методів живлення - одна з родин показала ТСН інвертор, що працює на акумуляторах. Під час зйомок електроенергію відімкнули, але у квартирі було світло та тепло завдяки приладу. “Оскільки в мене дитині пів року, то довелось якось вирішувати це питання. Ми поставили так званий UPS, до нього під’єднали кілька акумуляторів, нам вистачає цієї енергії на годин 8. Це мінімальний розхід - підігрів квартири, щоб було тепло і мінімальні лампочки”, - розповідає власниця придбання Лілія.

Також рятують генератори, хто може дозволити той ставить - кав’ярні, супермаркети чи приватні помешкання. У кого ж з мешканців Львова є можливість виїхати до села до рідних - планує туди, але вже за дуже скрутної ситуації. Там у більшості є пічки, буржуйки та каміни.

Тож львів’яни не панікують і кажуть, що готові до тривалих знеструмлень. “Вдома є акумулятор автомобільний, світло заживлено. А на роботі генератор. Може ще років 20 тому не було таких енергозберігаючих технологій, а зараз з цим проблем немає, кожен може сам себе забезпечити”, - кажуть пересічні львів’яни.

“Я можу виїхати з сім’єю, але хлопці, які нас захищають - їм набагато важче, терпімо, борімося”, - додають опитані ТСН перехожі.

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