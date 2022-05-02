"Теж була єврейська кров": Лавров спровокував міжнародний скандал, порівнявши Зеленського з Гітлером

"Теж була єврейська кров": Лавров спровокував міжнародний скандал, порівнявши Зеленського з Гітлером

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

Сергій Лавров зробив спробу виправдати вторгнення РФ в Україну та проведення російськими військами так званої "денацифікації" країни.

Під час інтервʼю телекомпанії Mediaset Лавров назвав євреїв "найбільшими антисемітами" та заявив, що "у Гітлера була єврейська кров".

"Він (Зеленський, - ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він – єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. У сім'ї не без виродка, як у нас кажуть", - повідомив Лавров.

МЗС Ізраїлю жорстко відповіло

Така заява неабияк обурила Ізраїль. Пізніше ізраїльський міністр закордонних справ Яір Лапід відповів на слова Лаврова гнівним дописом у Твітері.

"Висловлювання міністра закордонних справ Лаврова – це обурлива заява, якій немає прощення. А також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найбільш принизливий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", – написав Лапід.

Після інциденту посол Росії в Ізраїлі викликаний для пояснень.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики підтримало ініціативу NEVERAGAIN.MEDIA, яку розробила міжнародна група істориків та журналістів.

У проекті порівнюють дії Путіна напередодні вторгнення в Україну з діями Гітлера напередодні Другої світової війни. Висновки невтішні: російський президент майже на 100% повторює кроки Гітлера, які так само можуть привести до великої війни у Європі та світі.

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