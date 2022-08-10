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Тези про “асвабадітєлєй” та заклики до зміни меж України: СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа від “Партії регіонів”

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Тези про “асвабадітєлєй” та заклики до зміни меж України: СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа від “Партії регіонів”

Українські правоохоронці оголосили у міжнародний розшук “регіонала”, який підозрюється у колабораційний діяльності.

СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа від “Партії регіонів”. Він підозрюється у колабораційній діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, колишнього депутата від “Партії регіонів” у червні цього року було обвинувачено у колабораціонізмі. Чоловік закликав до війні в ефірах прокремлівських ЗМІ та  публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію рф і транслював тези про “асвабадітєлєй”.

“Наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ. Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо. У зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн”, - наголосили в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що у МЗС розповіли, скільки громадян Росії подали заявки на отримання української візи.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1593
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