Тезу "росіяни та українці - один народ" не підтримує 91% українців, однак багато хто вірить у відновлення "дружби"

Тезу "росіяни та українці - один народ" не підтримує 91% українців, однак багато хто вірить у відновлення "дружби"

Опубліковано свіже опитування українців.

Абсолютна більшість українців, а саме 91%, не підтримують тезу, що "росіяни та українці – це один народ". Однак 46% не вірять у те, що відновлення дружніх стосунків у перспективі неможливе.

Про це свідчить загальнонаціональне опитування українців соціологічної групи "Рейтинг".

Варто зазначити, що за останній місяць у півтори рази зросла кількість тих, хто вважає, що відновлення дружніх відносин українців з росіянами є взагалі неможливим - з 42% до 64%.

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При цьому 22% вважають, що це може статися не менше, ніж через 20-30 років. Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 років, – близько 10%.

Навіть у регіонах півдня та сходу більше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами.

Аудиторія опитаних - населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що будь-яке тимчасове перемир'я з Росією – це шлях до подальшої ескалації, тому про це навіть не може бути мови.

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