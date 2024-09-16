The Hill: танки Abrams виявилися готові до російських атак – як українці їх удосконалюють

Українцям "на ходу" довелося вдосконалити передані США танки M1 Abrams, які вважалися одними із найкращих у світі.

M1 Abrams американського виробництва вважається одним із найкращих у світі танків, проте він виявився вразливим на полі бою в Україні.

Як українці вдосконалили танки Abrams, йдеться у статті The Hill.

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За інформацією видання, бійці ЗСУ вдосконалили танки за допомогою відносно простого методу – сталевих каркасів, обгорнутих навколо рам бойової техніки.

Українські офіційні особи стверджують, що модернізація спрацювала надзвичайно добре, захищаючи не лише Abrams, а й інші бойові броньовані машини США, такі як Bradley. Для Abrams вартістю 10 мільйонів доларів за одиницю відносно грубе рішення допомогло зберегти танки на полі бою.

Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади Сил оборони розповіли журналістам The Hill про те, що "захисні екрани для бойових машин, як-от Abrams і Bradley, необхідні для збереження не тільки дорогої техніки, а й життів солдатів на полі бою".

"Хоча Abrams вважається одним із найкращих танків, він не є невразливим для таких загроз, як протитанкові ракети та безпілотники. Розробка додаткових захисних структур є важливим кроком для зниження ризику ураження від сучасних загроз, включаючи безпілотники та вибухівку", – заявили українські офіцери.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року президент Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams до України. За його словами, кількість танків Abrams не є такою, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті.

Раніше у США назвали головну вразливість танків Abrams, які передали Україні.

На думку британської експертки, перша партія Abrams кардинально не змінить ситуацію на полі бою, а може не допомогти, а створити проблеми для ЗСУ.

У Мережі з'явилося відео, як танки Abrams розсікають на передовій в Україні

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