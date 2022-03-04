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The Kiffness записав ремікс на українську пісню у виконанні Хливнюка: ЗСУ подякували

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The Kiffness записав ремікс на українську пісню у виконанні Хливнюка: ЗСУ подякували

Скриншот з відео

Захисники України подякували за підтримку.

Південноафриканський музикант The Kiffness (Девід Скотт) підтримав український народ у війні проти Росії, записавши ремікс на українську народну пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні соліста "Бумбокс" Андрія Хливнюка, що долучився до територіальної оборони.

Відповідний відеозапис The Kiffness опублікував у мережі та вже отримав подяку від ЗСУ.

"Андрій Хливнюк, співак та лідер українського гурту "Бумбокс" скасував тур у США, щоб боронити свою країну. Він дозволив мені записати цей ремікс", – написав The Kiffness під відео.

"Збройні Сили України та інші захисники вдячні за підтримку! Ремікс The Kiffness на пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні вокаліста групи "Бумбокс" Андрія Хливнюка", – повідомили в ЗСУ.

ремікс на пісню «Ой у лузі червона калина»

Збройні Сили України та інші захисники вдячні за підтримку! Ремікс The Kiffness на пісню «Ой у лузі червона калина» у виконанні вокаліста групи «Бумбокс» Андрія Хливнюка. #stoprussia

Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пʼятниця, 4 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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