The Kiffness записав ремікс на українську пісню у виконанні Хливнюка: ЗСУ подякували

The Kiffness записав ремікс на українську пісню у виконанні Хливнюка: ЗСУ подякували

Захисники України подякували за підтримку.

Південноафриканський музикант The Kiffness (Девід Скотт) підтримав український народ у війні проти Росії, записавши ремікс на українську народну пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні соліста "Бумбокс" Андрія Хливнюка, що долучився до територіальної оборони.

Відповідний відеозапис The Kiffness опублікував у мережі та вже отримав подяку від ЗСУ.

"Андрій Хливнюк, співак та лідер українського гурту "Бумбокс" скасував тур у США, щоб боронити свою країну. Він дозволив мені записати цей ремікс", – написав The Kiffness під відео.

"Збройні Сили України та інші захисники вдячні за підтримку! Ремікс The Kiffness на пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні вокаліста групи "Бумбокс" Андрія Хливнюка", – повідомили в ЗСУ.