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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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231
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2 хв

The New York Times потрапив у скандал: історик звинувачує медіа у поширенні путінських наративів

Нещодавній репортаж американського видання The New York Times з Курської області викликав шквал обурення в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
The New York Times потрапив у скандал

The New York Times потрапив у скандал / © ТСН.ua

Американський історик і професор стратегічних досліджень Сент-Ендрюського університету Філліпс О’Браєн розкритикував матеріал The New York Times з Курської області, назвавши його «нефільтрованим публікуванням путінських наративів».

Про це він написав у своєму матеріалі.

О’Браєн провів паралель, що вражає: «Уявіть, що репортери New York Times провели тиждень у складі підрозділу військ СС під час вторгнення в СРСР у 1941 році, а потім повідомили про можливі радянські воєнні злочини? Ви можете сказати, що це важко уявити, ну, можливо, ні, адже лише кілька годин тому New York Times опублікувала сучасний еквівалент — про російсько-українську війну».

Він наголосив на сумнівних обставинах роботи репортерки Нанни Гайтман, яка перебувала під захистом спецпідрозділу «Ахмат». «Для тих, хто не знає, спецпідрозділ „Ахмат“ — це творіння Рамзана Кадирова, поплічника Путіна та вбивці-силовика, який керує Чечнею як особистою вотчиною. Нещодавно також повідомлялося, що „Ахмат“ має у своєму складі велику кількість бійців „Вагнера“, а солдатів „Ахмата“ українці звинувачують у скоєнні воєнних злочинів», — додав О’Браєн.

За словами історика, сам матеріал The New York Times є переказом путінського погляду на війну. У ньому росіяни звинувачують НАТО у розв’язанні війни, стверджують, що росіяни та українці є «братами», попри нічні обстріли українських міст, і висувають безпідставні звинувачення щодо можливих воєнних злочинів з боку українців.

О’Браєн підсумував, що публікація не містила жодної згадки про російські воєнні злочини, зосередившись виключно на «можливих українських». Він нагадав, що «все російське вторгнення, а отже, і ця війна, є воєнним злочином згідно зі статутом ООН — на випадок, якщо у вас були сумніви».

Що відомо?

Нещодавно американське видання The New York Times опинилося в епіцентрі скандалу після публікації репортажу з Курської області. Особливе обурення викликав той факт, що журналістку супроводжували бойовики російського спецпідрозділу «Ахмат». Ця ситуація спровокувала миттєву реакцію з боку МЗС України, яке назвало випуск такого матеріалу «найдурнішим рішенням».

У своїй статті авторка Нанна Гайтман представила позицію місцевих жителів та поспілкувалася з представниками «Ахмату». За її словами, ці військові «боролися за повернення території» і навіть надавали допомогу з евакуацією в регіоні.

Проте, як зазначають критики, у матеріалі відсутнє пояснення причин початку Курської операції, а також не наведена українська позиція. Це створює однобоке висвітлення подій, що й викликало хвилю обурення та звинувачень у поширенні російських наративів.

Нагадаємо, РФ може прорвати оборону України на Донбасі та наблизитися до захоплення всієї Донецької області, якщо захопить місто Констянтинівку.

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