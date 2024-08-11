The Times: РФ може готувати масштабну ракетну атаку, щоб помститися за Курську область

У виданні стверджують, що влада України нібито не виключає, що РФ може спробувати завдати удару по урядових будівлях.
Росія може готувати масовану атаку ракетами і безпілотниками у відповідь на прорив ЗСУ у Курській області.
Про це пише британська газета The Times.
Один із високопоставлених чиновників в українському оборонному відомстві у коментарі виданню на умовах анонімності повідомив, що РФ може здійснити спроби завдати удари по важливих цілях у столиці, включаючи парламент та інші урядові будівлі.
"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", – каже джерело видання.
На думку співрозмовника The Times, йдеться не про кілька ракет.
"Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння – крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", – цитує видання неназваного українського посадовця.
Нагадаємо, що минулої ночі своїм ракетним ударом росіяни вбили батька та його 4-річного сина на Київщині.
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