The Wall Street Journal підрахував, скільки людей загинуло з обох сторін за період війни

Однією з причин вторгнення Путіна у 2022 році була спроба збільшити населення Росії за рахунок поглинання українців

За 2,5 роки війни число загиблих і поранених українців і росіян досягло приблизно 1 мільйона осіб. Відомо, що під час захоплення Маріуполя росіянами загинуло понад 8 000 людей, але точна кількість жертв серед мирного населення залишається невідомою.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

За конфіденційною українською оцінкою на початку року, загинуло 80 000 українських військових, а поранених – 400 000. Оцінки російських втрат варіюються: за даними західних розвідок, загиблих може бути близько 200 000, а поранених – близько 400 000.

Одна з причин вторгнення Росії у 2022 році полягала у спробі збільшити чисельність російського населення за рахунок українців. Окупація і вторгнення РФ призвели до втрати України щонайменше 10 мільйонів людей за останні 10 років, включаючи біженців.

Путін ставив за мету розв'язання проблеми демографічного спаду в Росії, і для цього Кремль розпочав кампанію русифікації окупованих територій. Це включало викрадення дітей та роздачу українцям паспортів РФ. Путін неодноразово заявляв про бажання повернути Україну під контроль Москви, заперечуючи українську ідентичність і державність.

Війна також суттєво вплинула на демографічну ситуацію в Росії. З початку повномасштабного вторгнення з країни втекло понад 600 000 росіян, переважно молодих професіоналів, які переїхали в інші країни.

Україна також постраждала від війни: перепис 2001 року зафіксував 48 мільйонів жителів, але на початку 2022 року ця цифра скоротилася до 40 мільйонів. Від початку війни понад 6 мільйонів українців виїхали за кордон, а нові території, захоплені Росією, зменшили чисельність населення під контролем Києва до 25-27 мільйонів. Олександр Гладун з Інституту демографії імені Птухи оцінює, що до початку війни в Україні було 42 мільйони людей, а після вторгнення – близько 29 мільйонів.

Нагадаємо, в Україні планують створити "Міністерство повернення українців" або "Міністерство єдності" для боротьби з демографічною кризою, спричиненою війною.

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