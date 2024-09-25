The Washington Post: Україна у 2025 році може розпочати новий контрнаступ

Якщо Україна збільшить мобілізацію та розширить оборонну промисловість, а країни Заходу почнуть надавати більше озброєння, тоді ЗСУ зможуть не тільки стримувати ворога, а й отримати можливість для проведення контрнаступу у 2025 році.

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Таку думку у своїй статті для The Washington Post висловив старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут.

"Попереду на нас чекають важкі місяці, поки Україна щосили намагається утримати свої лінії фронту і відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід має показати, що не здригнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть на собі основний тягар цього жахливого конфлікту, безумовно не вагаються", - зазначив автор, коментуючи новий візит президента України Володимира Зеленського до США.

Він зазначив, що Україна також мусить боротися зі скороченням іноземної підтримки.

"Конгресу знадобилися місяці затримки, щоб схвалити пакет допомоги в розмірі 61 мільярда доларів для України у квітні. Ці гроші закінчаться до кінця року, і немає жодних гарантій, що Конгрес схвалить ще один великий пакет. Україна може опинитися в особливо жалюгідному становищі, якщо переможе колишній президент Дональд Трамп. Трамп у своїх єдиних дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс відхилив заклик заявити про свою підтримку перемоги України у війні", - зазначив оглядач.

Він заявив, що президент США повинен надати Україні дозвіл для завдавання ударів по російських військових цілях у глибині країни за допомогою західної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери США, Німеччини, Франції та Великої Британії планують провести зустріч, яка, ймовірно, стосуватиметься України.

Крім того, ми раніше інформували, що Захід скептично зустрічає "План перемоги" Зеленського.

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