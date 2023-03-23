Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ті, хто казав "Слава Україні!", зникали: у Зеленського розповіли про катування дітей в Росії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
606
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ті, хто казав "Слава Україні!", зникали: у Зеленського розповіли про катування дітей в Росії

Фото: Associated Press

Викраденим українцям окупанти говорили, що вони тепер "діти Росії".

У Росії знущались над депортованими дітьми з України. Ті неповнолітні, які мали сміливість сказати: "Слава Україні", загадково зникали. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Депортовані діти, яких вдалося повернути до України, кажуть, що їм погрожували ізоляцією, інтернатом, били палицями, а за вигуки "Слава Україні!" забирали в невідомому напрямку. Їм казали, що від них відмовилися батьки і вони тепер "діти росії". Якщо це не політика геноциду, то що?", - наголосив Подоляк. 

Нагадаємо, російські окупанти брехали викраденим українським дітям, що батьки від них відмовилися. Тим часом загарбники намагалися передати на всиновлення маленьких українців російським сім'ям. Батькам, які в розпачі телефонували, щоб дізнатися якусь інформацію, росіяни нахабно відповідали: "Все одно ви їх не заберете, це – діти Росії".

Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за депортацію українських дітей до РФ. Суд також видав ордер на арешт уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Читайте також:

Діти стали "військовими трофеями" для росіян: історії повернення малечі вражають

Діти стали "військовими трофеями" для росіян: історії повернення малечі вражають

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
606
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація