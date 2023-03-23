Ті, хто казав "Слава Україні!", зникали: у Зеленського розповіли про катування дітей в Росії

У Росії знущались над депортованими дітьми з України. Ті неповнолітні, які мали сміливість сказати: "Слава Україні", загадково зникали.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Депортовані діти, яких вдалося повернути до України, кажуть, що їм погрожували ізоляцією, інтернатом, били палицями, а за вигуки "Слава Україні!" забирали в невідомому напрямку. Їм казали, що від них відмовилися батьки і вони тепер "діти росії". Якщо це не політика геноциду, то що?", - наголосив Подоляк.

Депортовані діти, яких вдалося повернути в , кажуть, що їм погрожували ізоляцією, інтернатом, били палицями, а за вигуки «Слава Україні!» забирали в невідомому напрямку. Їм казали, що від них відмовилися батьки і вони тепер «діти росії». Якщо це не політика геноциду, то що? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 23, 2023

Нагадаємо, російські окупанти брехали викраденим українським дітям, що батьки від них відмовилися. Тим часом загарбники намагалися передати на всиновлення маленьких українців російським сім'ям. Батькам, які в розпачі телефонували, щоб дізнатися якусь інформацію, росіяни нахабно відповідали: "Все одно ви їх не заберете, це – діти Росії".

Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за депортацію українських дітей до РФ. Суд також видав ордер на арешт уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

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