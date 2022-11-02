"Ти країну захищаєш, країну ідіотів бл**ь" – перехоплення розмови окупанта з дружиною (аудіо)

Російський загарбник критикує Путіна через безглуздість розв’язаної війни проти України.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплену розмову російського окупанта, який воює проти України, з його дружиною.

Загарбник скаржиться на відсутність їжі, ліків, погане забезпечення. Солдат зізнається, що війна, яку кремлівський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України, – безглузда.

Окупант не розуміє, заради чого воює.

Дружина: "Ти країну захищаєш, країну ідіотів бл**ь".

Окупант: "Чию? Від чого? Хоч би пояснили, на**й".

Дружина: "Чию? Путінську. Путінський шматок землі".

Окупант: "Від чого?".

Дружина: "Від людей, які йому немилі. Чого вони чекають, бл**ь? Реально, ми всі у гівні. Все, це ху**я".

Дружина: "А медикаменти маєш якісь?".

Окупант: "Нема в мене ніх*я".

Нагадаємо, станом на 2 листопада ЗСУ ліквідували вже близько 73270 тис. російських солдат.

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