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Ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, говорили небезпечну річ - Данілов

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Ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, говорили небезпечну річ - Данілов

Фото: Офіс президента України

Люди, які говорили про близькій кінець війни - робили небезпечну річ. Війна ще буде тривати, а для перемоги потрібно зробити багато чого.

Про це в інтерв’ю виданню “Укрінформ” повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, висновки щодо війни робити поки що зарано. 

“Я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечну річ. На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до  перемоги багато чого треба зробити. Нам дуже складно на фронті, ідуть  бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни. До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися”, - наголосив Олексій Данілов.

Він також додав, що основне завдання РФ - знищити нашу країні - ще ніхто не відмінив. Тому всі рішення уряду повинні прийматися з “розумінням цієї аксіоми”.

Нагадаємо, що двох російських окупантів засудили за обстріли Харківської області.

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