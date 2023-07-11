"Ти назавжди в моєму серці": на війні загинула бойова медикиня, яка служила з батьком і братом

Наталія Депа до війна була власницею Центру косметології та лазерної епіляції у Львові.

На війні проти російських загарбників загинула львів’янка Наталія Депа – бойова медикиня 218-го окремого батальйону 125-ї бригади ТрО ЗСУ.

Про це повідомив голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич. Інформацію про загибель також підтвердили брат і батько Наталії.

"Загинула в зоні бойових дій, виконуючи обов’язок бойового медика батальйону. З початком повномасштабного вторгнення пішла добровольцем на фронт разом з батьком та рідним братом", - розповів Зінкевич.

До війни Наталія була власницею Центру косметології та лазерної епіляції.

На війні загинула бойова медикиня Наталя Депа. Фото/Facebook: Наталія Депа.

"Вибач що був не дуже хорошим братом, вибач що часто творив різні погані речі, вибач що багато чого не сказав. Ти назавжди в моєму серці, моя любима сестричка", - написав брат Іван Депа.

Найкраща подруга Наталі також поділилася спогадами про загиблу.

"Моя красуня. Наталя, Руденька, Вітамінка. Бойовий медик 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ Наталія Депа. Загинула за нас, за те, щоб ми жили в мирі і спокої, загинула, рятуючи інших. Завжди усміхнена та весела, хоробре серце, подруга, яка завжди готова прийти на допомогу. Підтримка та гордість. Дякую тобі за все. Я люблю тебе", – написала Оксана.

Нагадаємо, росіяни обстріляли з "Градів" Херсонську область – є жертви.

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