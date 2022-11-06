"Ти не полковник, а пі***ас": у Казані спалахнув бунт "чмобіків" через відсутність виплат та умов

У російській Казані натовп розлючених "чмобіків" облаяв генерала і змусив його піти геть.

Відео з місця інциденту з'явилося в соцмережах.

Мобілізовані в агресивній формі вимагали від начальства покращити їм умови утримання. "Чмобіки" скаржилися на нестачу води, дров для опалення, а також те, що їм видали старі автомати. Вони вимагали встановити пральну машину та розетки.

"Де контейнери під сміття? Де сушилки? Де дрова сухі? Завтра "увала" (вихідного. - Ред.) не буде — пиз*а тобі, на*уй!", — попередили вони своє наальство.

Крім того, "бунт мобіків" виник через те, що їх "кинули" і платять не ту суму, що обіцяли.

Генерал не зміг заспокоїти підлеглих. Не подіяли навіть погрози "кинути" проти них ОМОН. Мобілізовані почали скандувати, щоб він покинув табір. Їм здалося, що офіцер прийшов до них п'яним.

"А ну-но, давай-но, зй*буй звідси", "Пі***ас", – скандував натовп. Деякі "мобіки" навіть кричали "хитай режим".

Казань, тренировочный лагерь мобилизованных. Настоящий бунт в день так называемого «народного единства». pic.twitter.com/aXZ2KIeieb — Михайлов Денис (@demikhailov) November 5, 2022

Appreciate the language used by Kazan mobiks when talking to officers during a mutiny that took place yesterday. pic.twitter.com/xeShXdRqT2 — Dmitri (@wartranslated) November 5, 2022

Мобілізація в Росії

Міністр оборони РФ Шойгу доповів диктаторові Путіну що в Росії нібито вдалося мобілізувати понад 300 тисяч військових. У зв’язку з цим Шойгу заявив, що заходи щодо "часткової мобілізації" закінчено.

У Росії навіть посилили охорону військкоматів через часті підпали.

Окупанти погано оснащені і змушені самостйно купувати спорядження. Відбувається це через через повсюдну корупцію в армії та погану логістику. У лавах "мобіків" часто виникають "бунти" через це.

У навчальномц центрі в Єлані, що у Свердловськй області, мобілізовані потерпають від вошей. Спалах педикульозу серед призовників стався тому, що їм не вистачає місць для миття.

Також вони регулярно б'ють між собою на тлі міжетнічних конфліктів або просто через пиятику. Так, декілька десятків російських новобранців влаштували бійку на ринку в Омську.

Тим часом, у російських Телеграм-каналах поширилася непідтверджена інформація про те, що мобілізацію не закінчено, а призупинено. З Нового року до 1 березня планують мобілізувати ще 500 тисяч людей.