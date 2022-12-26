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"Ти — під*р та чорт": вагнерівці звернулися до начальника генштабу РФ Герасимова (відео)

"Ти — під*р та чорт": вагнерівці звернулися до начальника генштабу РФ Герасимова (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
2931
Час на прочитання
1 хв
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"Ти — під*р та чорт": вагнерівці звернулися до начальника генштабу РФ Герасимова (відео)

Фото: скриншот з відео

Невдоволення найманців викликане дефіцитом боєприпасів і нездатністю російського генштабу налагодити логістику для їхнього регулярного підвезення на передову.

Найманці приватної військової компанії "Вагнер" записали відеозвернення до начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Під час відеозвернення вагнерівці, які нібито перебувають під Бахмутом, назвали Герасимова "під*ром" та "чортом".

Відповідне відео опублікував у Twitter журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Невдоволення найманців-артилеристів викликане дефіцитом боєприпасів і нездатністю російського генштабу налагодити логістику для їхнього регулярного підвезення на передову.

"Начальнику генерального штабу. Ти — під*р та чорт йоб*ний… У нас немає снарядів. Там хлопці гинуть за нас, а ми сидимо, не допомагаємо. Нам потрібні снаряди. Ми тут під Бахмутом. З усією українською армією воюємо. Де ти? Допоможи нам, нарешті", — зажадали вагнерівці, демонструючи порожні ящики з-під снарядів.

Нагадаємо, росіянам дали новий термін на захоплення Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
2931
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