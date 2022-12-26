"Ти — під*р та чорт": вагнерівці звернулися до начальника генштабу РФ Герасимова (відео)

Невдоволення найманців викликане дефіцитом боєприпасів і нездатністю російського генштабу налагодити логістику для їхнього регулярного підвезення на передову.

Найманці приватної військової компанії "Вагнер" записали відеозвернення до начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Під час відеозвернення вагнерівці, які нібито перебувають під Бахмутом, назвали Герасимова "під*ром" та "чортом".

Відповідне відео опублікував у Twitter журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

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Невдоволення найманців-артилеристів викликане дефіцитом боєприпасів і нездатністю російського генштабу налагодити логістику для їхнього регулярного підвезення на передову.

"Начальнику генерального штабу. Ти — під*р та чорт йоб*ний… У нас немає снарядів. Там хлопці гинуть за нас, а ми сидимо, не допомагаємо. Нам потрібні снаряди. Ми тут під Бахмутом. З усією українською армією воюємо. Де ти? Допоможи нам, нарешті", — зажадали вагнерівці, демонструючи порожні ящики з-під снарядів.

Wagner mercenaries call Russian MoD's Chief of Staff "piece of shit" on camera. "You are a piece of shit ..where are the shells? We have no shells anymore here [at Bahmut]".

Prigozhin says he has "nothing to say about this video", essentially endorsing the attack on Gerassimov. pic.twitter.com/wObdezaHmZ — Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022

Нагадаємо, росіянам дали новий термін на захоплення Бахмута.

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