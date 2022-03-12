"Ти руйнуєш те, що створювалося століттями": у Чернігові показали наслідки російського авіаудару (відео)

"Ти руйнуєш те, що створювалося століттями": у Чернігові показали наслідки російського авіаудару (відео)

Мешканець Чернівців звернувся до президента РФ Володимира Путіна та НАТО.

У Чернігові показали наслідки російського авіаудару по стадіону імені Гагаріна. Трибуни зруйновано, а біля входу та посеред футбольного поля - величезні воронки.

Відео опублікував місцевий відеограф Сергій Ломоса.

"Ми боремось за свободу та цілісність нашої країни. А ти приніс біль, страждання та смерть. Ти руйнуєш те, що створювалося століттями. Ми можемо дати відсіч на землі та на воді, але не в силах захистити наше небо. НАТО, закрий небо!" - говорить чоловік.

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