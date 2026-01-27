Сергій Волинський / © фото з соцмереж

Сергій Волинський, більш відомий українцям за позивним «Волина», поскаржився на системні проблеми у Збройних силах України, зокрема — несправедливий розподіл грошового забезпечення для морської піхоти. За його словами, після 2014 року держава так і не сформувала чіткого бачення щодо розвитку та застосування цього роду військ.

Про це військовослужбовець розповів в інтерв’ю «Українській Правді».

Різниця в зарплатах військових з різних підрозділів, попри аналогічні задачі — колосальна

«Є багато речей, які не були зроблені тоді і не зроблені сьогодні. Морська піхота діє як агресивна сила, яка закриває дірки на тих чи інших ділянках фронту. Так було з 2014 року, і мені здається, що так це і продовжується», — наголосив Волинський.

Окрему увагу він звернув на зарплатний дисбаланс між підрозділами, які виконують однакові бойові завдання.

«На сьогодні немає чіткої доктрини, якої би дотримувалася держава у стосунках з морською піхотою. Наприклад, якщо взяти 140-ий розвідбат морської піхоти і Центр ССО — вони виконують абсолютно ідентичні завдання. Але військовослужбовець ССО отримує 40 тисяч зарплати, а військовослужбовець розвідбатальйону отримує 20 тисяч», — зазначив «Волина».

Грошове забезпечення морпіхів — не єдина проблема

Також морпіх розповів про хронічну нестачу техніки та озброєння, з якою морська піхота стикалася роками.

«З 2014 року всі ресурси, техніка, зброя отримувалася морською піхотою по залишковому принципу. Напевно, до 2018 року конкретно мій батальйон виконував завдання виключно на „Хаммерах“, які не мали жодного бронювання. Це були пластмасові двері, і все, що там було стійкого — це лобове скло», — згадав військовий.

За його словами, певні зміни почалися лише після 2018 року.

«Почала з’являтися техніка. БМП, БМП-1, БМП-2, БТР — у невеликій кількості, але вони якось почали з’являтися. Це за рахунок командування», — додав він.

Водночас Волинський наголошує: місце морської піхоти у воєнній стратегії України залишається невизначеним і досі.

«Я не впевнений, що воно визначене і зараз. Я не знаю, чим на сьогоднішній день відрізняється бригада морської піхоти від бригади десантно-штурмових військ або від піхотної бригади. В чому різниця?», — зазначив він.

Причину цього військовий бачить у відсутності системного підходу до застосування підрозділів.

«Ми зберегли сам рід військ, але не навчилися застосовувати ці війська за призначенням. Наприклад, стрибки з парашутом відбуваються навіть зараз. Я не розумію, на яких ділянках фронту, які завдання будуть виконувати люди, які тренуються здійснювати стрибки з парашутом, чесно», — підсумував «Волина».

