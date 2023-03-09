"Ти тільки живи": мати розстріляного за "Слава Україні!" воїна ЗСУ розповіла, як дізналась про страту

Жінка каже, що її син був сміливий і загинув нескореним.

Мати українського захисника Олександра Мацієвського, якого жорстоко розстріляли російські вбивці за "Слава Україні", розповіла про те, як вона дізналась про страту свого сина.

Про це вона розповіла "Суспільному".

67-річна Параска Демчук - мати 42-річного Олександра, якого жорстоко стратили росіяни, розповіла, що до повномасштабної війни її син працював електромонтером у Києві. Він добровільно пішов захищати Україну.

Мати каже, що перед відправленням на фронт, чоловік перехрестився, перехрестив будинок та подякував їй за життя. Остання розмова була 29 грудня. Мати просила його вижити, проте 30 грудня чоловік разом з побратимами пішов на завдання біля Соледара, з якого ніхто не повернувся.

Фото: скриншот з відео

"Він мені завжди казав, мамо, ти тільки живи. Так він просив мене", - каже жінка.

Параска Демчук розповіла, що після того, як побачила відео страти, вона ніч не змогла спати. Коли вона побачила розстріл, то одразу крикнула: "Саша!".

"Я побачила, як загинув мій син. Я побачила його характер - стійкого та незламного. Він мені казав, що до полону ніколи не здасть. Я ніби посеред ночі чула те: "Слава Україні!", - згадує жінка.

Параска Демчук каже, що вона тяжко переживає втрату сина, проте він просив її жити і саме ці слова підтримують жінку.

"Він загинув за цей прапор. Він загинув за "Слава Україні!". Мені в той час жити не хотілося. Я шукала на кладовищі собі місце. Але він мене просив жити, значить він знав для чого", - каже жінка.

Розстріл полоненого воїна ЗСУ за слова: "Слава Україні!"

Напередодні у Мережі опублікували відео, як російські окупанти стратили полоненого воїна ЗСУ. Останніми словами чоловіка були: "Слава Україні".

Активіст Сергій Стерненко та побратими Олександра Мацієвського вважають, що перед розстрілом російські терористи змусила українського захисника копати собі могилу.

Українська влада та світова спільнота відреагувала на моторошні кадри звірства російських окупантів та засудили дії терористів. Військова розвідка України пообіцяла знайти катів українця.

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