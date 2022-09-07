"Тигри" стоять там, але техніки немає": Путін заплутався у своїх поясненнях щодо військових РФ на ЗАЕС

Диктатор Володимир Путін після візиту місії МАГАТЕ на окуповану його військами українську ЗАЕС визнав розташування військових Росії на території станції.

Путін стверджує, що, мовляв, загнав свої окупаційні війська на Запорізьку АЕС, де ті начебто "контролюють станцію".

Таку заяву російський диктатор зробив під час Східного економічного форуму 7 вересня, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Путін заявив, що довіряє звіту місії МАГАТЕ за підсумками візиту на Запорізьку АЕС. Водночас він вкотре заперечив обстріли ЗАЕС російськими окупантами.

Диктатор повторив пропагандистське твердження, що нібито його солдати знаходять уламки снарядів HIMARS та "інших західних засобів ураження".

"У звіті МАГАТЕ каже прибрати військову техніку зі станції, але на території станції немає військової техніки. Це співробітники МАГАТЕ мали побачити й зараз можуть побачити, бо двоє там залишилися. Там стоїть Нацгвардія, охороняє периметр і внутрішню частину. Ну, "Тигри" стоять там. Це Росгвардія займається забезпеченням безпеки", - заявив Путін.

Нагадаємо, диктатор Кремля Володимир Путін 7 вересня під час Східного економічного форуму заявив, що Росія, напавши повномасштабно на Україну, нічого не втратила у війні, хоча насправді їхні втрати перевалили за 50 тисяч.

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Крім того, диктатор сказав, що ухвалив рішення про початок повномасштабної війни проти України "свідомо", відповівши "дзеркально", щоб "допомогти населенню Донбасу".

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на пропагандистську заяву і наголосив, що Путін публічно зізнався у злочині агресії проти України. Міністр закликав міжнародних партнерів підтримати створення трибуналу у справі про скоєння злочину агресії щодо України.

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