"Тих, хто відмовився від бою, – розстріляли": "вагнерівець" розповів про вербування Пригожиним та бої на Луганщині

Один із "вагнерівців", який потрапив на російсько-український фронт, розповів про реальні втрати Росії та про обман Євгена Пригожина.

Російський увязнений-"вагнерівець" В'ячеслав Ізмайлов (позивний "Гойда"), який потрапив до полону ВСУ, розповів про те, як Євген Пригожин його особисто вербував, про шалені втрати Росії та про вбивство російський солдатів, які відмовлялися йти в бій.

Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі Donbas Frontliner.

"27 вересня до нас у в'язницю приїхав Пригожин. Почав набирати народ, сказав, що в нього є повноваженнявід вищих органів. Щодо термінів, то казали, що це на пів року. За гроші тоді взагалі не говорилося, нам надалася можливість "кров'ю спокутувати провину перед батьківщиною".", - розповів він.

За словами окупанта, з табору на війну проти України записалося близько 300 ув'язнених . Їм обіцяли по 200 тис. платити, привілеї дітям, сім'ям.

"Те, що ми стоятимемо другою лінією, і не будемо йти на штурм. Але коли ми приїхали, все виявилося інакше. Ми не другою лінією стояли, нас гнали на штурм. Ми пройшли двотижневий курс навчання, легка підготовка до штурму. І першого ж дня нас відправили на передову, просто закинули на штурм. Говорили, що ми окопаємось і триматимемо оборону на другій лінії. Там насправді смертність дуже велика", - говорить "Гойда".

За його словами, він був поранений після першого ж бою, проте у лікарні він був всього чотири дні, він не отримав належного лікування і його знову відправили воювати. Російський солдат також розповів, як страчують тих, хто відмовляється воювати та про велику смертність на війні.

"Я йшов у другій групі, переді мною у першій групі двоє людей злякалися, там працювала артилерія, і ці двоє потім копали собі могилу, їх просто розстріляли та закопали. Коли ми йшли в бій, у нас був із собою тільки джгут і бинт, знеболювального ніякого не було. У нас у взводі було 90 людей, з них залишилося живими – максимум 20", - розповів росіянин.

"Вагнерівці" на війні проти України

Євген Пригожин вербує на війну проти України рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених.

Видання Middle East Eye повідомляло, що Пригожин масово вербує "вагнерівців" за кордоном за допомогою російських олігархів.

Російські Telegram-канали поширили відео страти "вагнерівцями" завербованого зека Євгена Нужина. Загалом бойовики ПВК "Вагнер" стратили не лише Євгена Нужина, якого обміняли з українського полону, а щонайменше 40 учасників війни з Україною.

Видання The Daily Beast" пише, що "вагнерівці" вербують бойовиків у в'язницях Центрально-Африканської Республіки.

В Росії засуджений солдат Раміль Шамсутдінов, який розстріляв вісім товаришів по службі 2019 року, попросився у ПВК "Вагнер", щоб відправитися на війну проти України.

Нещодавно у Ростовській області затримали дезертира, який обстріляв поліцейських із кулемета. Ним виявився засуджений росіянин Павло Ніколін, який вступив до лав приватної військової компанії "Вагнер". Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що "вагнерівець" нібито був у "несвідомому стані" через контузію.

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