Тихо зробити постріл снайпера: Резніков розповів про цинічну тактику окупантів на Донбасі

Від пострілу снайпера загинуло понад 40 військових ЗСУ.

Російські найманці на Донбасі порушують режим тиші та цинічно залучають снайперів, які вбивають українських військових.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу після переговорів із головою Міноборони Данії Тріне Брамсен.

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"Протягом цього року 43 українські військові загинули від снайперського вогню. У чому тут цинізм? Тому що, коли робить постріл снайпер, його не чує і не бачить моніторингова місія - СММ ОБСЄ", - зауважив очільник українського Міноборони.

За його словами Резнікова, найкраща реакція військових на снайперський вогонь - застосування артилерії, гранатометів та мінометів.

"Підступство російських військ було саме в тому, щоб зробити тихо постріл снайпера, убити нашого військового. Наші військові у відповідь мали застосувати відповідно мінометний вогонь або артилерійський. І ось тут СММ ОБСЄ, звичайно, зафіксувала б публічне порушення з боку українських Збройних Сил. Росіяни б у кожному своєму телевізорі кричали б, що саме Україна порушує Мінські угоди, порушує режим "тиші", - каже Олексій Резніков.

Міністр наголосив, що окупанти використовують дрони, які перетинають лінію розмежування, кидають гранати.

Ще одна тактика бойовиків - видавлювання офіцерів СММ ОБСЄ з тимчасово окупованої території. Наразі там лише 20 спостерігачів, хоча, за мандатом ОБСЄ, мало б бути 200, повідомив Резніков. Він також наголосив, що окупанти блокують робому місії.

"Тактика росіян дуже ясна: прибрати з окупованих територій, де вони панують, міжнародних спостерігачів, щоб ніхто не знав, що там відбувається", - пояснив міністр оборони України.

Нагадаємо, у Ростові суддя, який виносив вирок у справі про хабарництво одного із військовослужбовців, мимоволі визнав присутність російських військ на Донбасі. Про це повідомив журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко у соцмережі та опублікував скріни з вироку суду, які підтверджують факт присутності російських військ на окупованій території Донбасу.

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