Тихоокеанський флот РФ піднятий по тривозі: експерт пояснив, чому вони це зробили

Піднятий по тривозі Тихоокеанський флот РФ є нічим іншим як брязканням зброї

В ефірі “1+1” в рамках телемарафону “Єдині новини” військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко розтлумачив цю подію.

“До чогось масштабного вони не можуть готуватися фізично, тому що вони добре розуміють, в якому стані знаходиться їх Тихоокеанський флот. До того ж, саме на прикладі війни в Україні вони продемонстрували, що їх морська компонента є неефективною, тому що Чорноморська флотилія, якою вона є на сьогодні, ніяк себе не проявила, крім нанесення терористичних ракетних ударів по території України, а особливо по цивільним об’єктам. Ані десантна компонента, ані інші себе ніяк не проявили взагалі. Тому фактично ми можемо розцінювати це, по-перше, як дійсно перевірку бойової готовності Тихоокеанського флоту, по-друге, як демонстрацію того, що він на щось здатен. Тобто це елемент таких собі погроз, брязкання зброєю — те, що робить Росія останнім часом дуже часто”, - пояснив Олександр Коваленко

За його словами, це така собі можливість якогось психологічного впливу на своїх фактичних антагоністів у регіоні. Тихоокеанський флот представляє собою підводні човни, надводні кораблі ще з часів Радянського Союзу.

“Флот проходив частково мобілізацію протягом останніх 15 років. Частину цих кораблів вони ремонтували. Там є носії крилатих ракет «Калібр». Але з іншого боку, треба розуміти, що це вже відпрацювавші свій ресурс об’єкти, які, м’яко кажучи, навряд чи зможуть ефективно використовуватися, бо значна частина їх озброєння — це анахронізми часів Радянського Союзу, до яких підготовлено більшість засобів протидії з боку, наприклад, США або інших країн”, - зазначив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, що Тихоокеанський флот РФ привели у вищий ступінь боєготовності для раптової перевірки.

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