Тікали, кинувши зброю: ЗСУ захопили трофейний новітній російський автомат АК-12 (фото)

Тепер автомат "працюватиме" проти колишніх власників.
Українським захисникам вдалось захопити новітній російський автомат АК-12 – черговий екземпляр з-поміж величезної кількості трофейної зброї.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
"Запущений у серійне виробництво 2018 року. Калібр 5,45 мм, знімний діоптричний приціл, датчик залишку набоїв у магазині. Кинутий росіянами під час втечі в ході зіткнення зі штурмовиками 128-ї. Автомат новенький, на прикладі ще збереглася наліпка з прізвищем попереднього власника. Судячи з прізвища, АК-12 належав вихідцеві з Кавказу (Чечня або Дагестан). Тепер автомат "працюватиме" проти колишніх власників", - йдеться у повідомленні.
Читайте також:
- Святослав Вакарчук показав улюблену іграшку маленького сина, яку возить з собою, як оберіг
- "Ми сказали, що в нас немає зброї, а російський солдат почав стріляти": у Бучі окупант убив батька на очах 14-річного сина
- Для знищення ТРЦ у Києві Росія могла задіяти гіперзвукову ракету "Кинджал"