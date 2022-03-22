Тікали, кинувши зброю: ЗСУ захопили трофейний новітній російський автомат АК-12 (фото)

Тепер автомат "працюватиме" проти колишніх власників.

Українським захисникам вдалось захопити новітній російський автомат АК-12 – черговий екземпляр з-поміж величезної кількості трофейної зброї.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Запущений у серійне виробництво 2018 року. Калібр 5,45 мм, знімний діоптричний приціл, датчик залишку набоїв у магазині. Кинутий росіянами під час втечі в ході зіткнення зі штурмовиками 128-ї. Автомат новенький, на прикладі ще збереглася наліпка з прізвищем попереднього власника. Судячи з прізвища, АК-12 належав вихідцеві з Кавказу (Чечня або Дагестан). Тепер автомат "працюватиме" проти колишніх власників", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони України

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