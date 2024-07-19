Тікали майже голяка: через любов до Путіна окупанти зробили необачний вчинок (відео)

До будинку з загарбниками всередині завітали українські дрони.

Російські окупанти на стіні захопленого українського будинку зробили напис-похвалу президента РФ Володимира Путіна, і поплатилися за це.

Про це свідчить відео, який поширюється в Мережі.

Необачні російські військові написали стіні захопленого ними будинку "Путін найкращий", і цим скомпрометували своє укриття.

На "натяк" загарбників відреагували українські аеророзвідники, і надіслали до ворога свої FPV-дрони. На опублікованому ролику видно, як дрони влучають по будинку з окупантами та спалахує вогонь.

В кінці відео ворог, якому вдалося вижити, у самих лише трусах вистрибує з вікна охопленої вогнем будівлі і тікає.

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Окупанти написали на будинку "Путін найкращий" і отримали "приліт"

До слова, за даними джерел ТСН.ua в СБУ, морські та повітряні дрони спецслужби уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав в окупованому Криму. Ураження знято на відео.

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