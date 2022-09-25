Тікали від мобілізації: у Казахстані на кордоні затримали трьох росіян

У неділю, 25 вересня, прикордонники у Казахстані затримали трьох чоловіків – громадян Російської Федерації, які незаконно намагалися перетнути кордон країни.

Про це повідомляється на офіційному сайті прикордонної служби Казахстану.

За їхніми словами, таким чином вони хотіли уникнути мобілізації у Росії.

"Свої дії порушники пояснюють прагненням ухилитися від часткової мобілізації, що проводиться на території Росії. Щодо затриманих проводяться подальші опитувальні заходи, за результатами яких зазначені особи будуть передані російській стороні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дагестані антимобілізаційний Майдан розганяють пострілами (відео).

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