Тікали з поля бою і "загубили": ЗСУ захопили вогнеметну систему "Солнцепек", якою росіяни лякали Україну

Окупанти залишили вогнеметну систему, коли відступали у бік РФ.
ЗСУ захопили вогнеметну систему "Солнцепек", якою росіяни лякали Україну.
Про це повідомила одна із бригад ЗСУ.
Це російська важка транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек", яка повинна працювати у комплексі з транспортувальною і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили українські захисники, була лише одна машина з усього комплексу.
"Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від "Сонцепека" розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми", - розповів український воїн із позивним "Сід".
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