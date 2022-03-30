Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тікали з поля бою і "загубили": ЗСУ захопили вогнеметну систему "Солнцепек", якою росіяни лякали Україну

Дата публікації
Перегляди
8088
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тікали з поля бою і "загубили": ЗСУ захопили вогнеметну систему "Солнцепек", якою росіяни лякали Україну

Окупанти залишили вогнеметну систему, коли відступали у бік РФ.

ЗСУ захопили вогнеметну систему "Солнцепек", якою росіяни лякали Україну. 

Про це повідомила одна із бригад ЗСУ. 

Це російська важка транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек", яка повинна працювати у комплексі з транспортувальною і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили українські захисники, була лише одна машина з усього комплексу.

"Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від "Сонцепека" розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми", - розповів український воїн із позивним "Сід".

©

Читайте також:

Українські військові відвойовують Херсонську область (жестовою мовою)

Українські військові відвойовують Херсонську область (жестовою мовою)
Наступна публікація