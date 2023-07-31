Тікатимуть під ударами ЗСУ в Крим та Маріуполь: генерал Маломуж - про контрнаступ на півдні

Контрнаступ ЗСУ на півдні просувається вдало. Сили оборони переходять від розмінування полів до другої лінії російських оборонних рубежів, що дасть змогу змусити ворога тікати до Криму чи Маріуполя.

Таку думку висловив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках Микола Маломуж в ефірі "Апостроф ТВ".

Генерал зазначив, що Запорозький напрямок — основний стратегічний напрямок для можливого наступу.

Також читайте Путін готується до ще більшої та тривалішої війни в Україні – Financial Times

"Сьогодні напрямок Роботиного передбачає фактично нейтралізацію першої лінії оборони. Друга лінія набагато слабше. Але ми йдемо не тільки в плані подолання мінних загороджень і укріплень, як ми говоримо, першої і другої ліній, а заходимо до другої лінії з флангів, і це дуже важливо", — повідомив він.

За словами Маломужа, розмінування полів йде ефективно і українська армія продовжує просування.

"У такій ситуації якраз рух на Мелітополь, Бердянськ, Токмак відкриє нам можливості перекриття цієї стратегічної лінії, цього коридору, а далі вже справа глобальної операції, як кажуть, справа техніки — організувати потужний наступ по цьому напрямку і з флангів і з тилу бити ворога, який буде тікати або до Криму, або до Маріуполя, якщо вони зможуть це зробити. І в перспективі — це рух до перешийка до Криму — але це вже окрема стратегічна операція", — резюмував генерал.

Нагадаємо, наступ Збройних сил України вже має результати. Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Він зазначив, що Сили оборони зроблять прорив там, де ніхто не чекає.

Читайте також: