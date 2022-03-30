Тікаючи з Лютізького плацдарму ворог залишає десятки тіл своїх воїнів

Військові розповідають, як їм вдавалось нищити таку навалу орди.

План Путіна захопити українську столицю - провалився з тріском. Нашим Збройним силам вдалося відкинути ворожі війська на десятки кілометрів до кордону з Білоруссю. Ворог утікав, випалюючи села на шляхах свого відступу. По собі росіяни залишили не лише знищені населені пункти, а й тіла своїх солдатів. У лісах під Києвом нині десятки мертвих окупантів, а російська важка артилерія - досі обстрілює Київщину.

Про це йдеться в ТСН.

Ще одне українське селище, яке росіяни зрівняли з землею і будинки мирних жителів і майно, яке тут ті залишили. Майже жодного вцілілого будинку тут немає. На одному з подвір’ї щось досі тліє. Це наслідки ранкового обстрілу, кажуть армійці. Артилерійські атаки єдине чим ворог може помститись за те, що збройні сили його витіснили звідси. Окупанти не гребують навіть забороненою зброєю – фосфорними снарядами.

«В останні дві доби ворог випалює фосфором населений пункт. Мирні будинки. Прилітає міна і зразу випалює, плюс спалах», - кажуть військові.

Такі боєприпаси забороняє конвенція ООН . Однак для Росії жоден закон не писаний. Бо фосфорні бомби помічали не лише на столичній ділянці фронту, а й на Донбасі. Все для того аби випалити ще більше українською землі.

Кілька тижнів це село було окупованим. Ворожі солдати повиганяли з будинків їхніх господарів і ховались просто у підвалах приватних садиб. Як доказ - розкидана уніформа армії Кремля та особисті речі. «Тут був їхній медик. Бо крапельниці, перчатки. Ще з часів Сталіна, ще РФСР. Радянська аптечка, в нас такими не користуються», - показують бійці.

Бої на цьому напрямку фронту направду були пекельними. Витіснити ворога з Лютізького плацдарму заважали не лише постійні артилерійські нальоти окупантів і ракети з Білорусі, які щільно обстрілювали місцевість. Втім і з цим впорались. Бо завдання було якомога далі відкинути росіян від столиці. «Стратегіччно дуже важливо, бо дуже близько до Києва», - кажуть бійці.

Росія кинула на цей напрям фронту не лише свій десант, а й загони кадирівців. Стягували сили сюди й суходолом і небом. Відео із гвинтокрилами, які нахабно йдуть вдовж Дніпра, тоді побачила вся країна. Як і те, як збройні сили збивають залізних пташок росіян.

Це справа рук Ігоря. Це був його перший бойовий постріл преносного зенітного комплексу «Ігла». І одразу – в ціль. Російські гвинтокрили Ка-52 і Мі-8 пішли у воду разом з екіпажами. «Це було щось. Я взагалі не думав з першого разу можна. Коли я побачив, що він падає в воду, це було «Ура!» ми привітали з товаришем один одного і я зрозумів, що треба ще. Зробив тоді другий пуск», - розповідає Ігор.

Жодного страху, через таку неймовірно велику колону гвинтокрилів Ігор каже, не відчував. Лише лють, бо занадто нахабно росіяни хотіли вдертись на околиці Києва. «Вони поводили себе зверхньо. Ніби ми, ось армія, ми переможці. НАТО порвемо. Вони так летіли нахабно, шо було таке бажання покарати», - додає боєць.

Тож після такої відсічі по всьому плацдарму окупанти кинулись навтьоки. Позалишали за собою не лише речі й техніку, а й купу тіл своїх солдатів. Наші армійці лише в одному зі звільнених сіл нарахували 40 трупів росіян. І за жодним досі ніхто не спробував повернутись. Так більшість і лежить просто неба, поміж будівель зруйнованих їхньою армією. Не потрібні ані своїм, ані владі яка їх прислала в Україну.

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