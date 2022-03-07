"Тікають і кричать нам п**да": Кім розповів, як ЗСУ завдають нищівних ударів окупантам

"Тікають і кричать нам п**да": Кім розповів, як ЗСУ завдають нищівних ударів окупантам

Українські захисники дають відсіч ворогу.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що українські військові змушують агресора відступати і героїчно завдають нищівних ударів окупантам.

Про це Кім розповів у новому відеозверненні в Telegram 7 березня.

"Наша орта найкраща! Друзі, вороги біжать, п'ятки виблискують. Немає інших слів, вони кричать в ефірі? "Нам п**да". Давайте, хлопці, доваліть їх", - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вранці 7 березня зайшли на територію Миколаївського аеропорта. Утім, українська армія переходить у наступ.