ТікТок у полоні російської пропаганди: у соцмережах з'явився контент про моду на "ухилянтство"

Москва проводить чергову інформаційну операцію проти України. У соцмережах російські спецслужби просувають відео, які вихваляють "ухилянтів".

Про це розповідає Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".

Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, — але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди. Для подібного контенту одночасно були створені "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння "ухилянтів".

"Синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію", - наголошують в ГУР.

Розвідка зауважує, що така ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", і є "ухилянти". Мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.

"Пропаганда кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи. Закликаємо усіх критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити і зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише Оборонцям України", - додали в ГУР.

Нагадаємо, раніше російські загарбники створили фейк про ніби то мобілізацію студентів Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка.

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