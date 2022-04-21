"Тіла дорослих знайшли біля будинку, а онуків – у полі": окупанти вбили всю родину жителя одного з сіл Житомирщини

"Тіла дорослих знайшли біля будинку, а онуків – у полі": окупанти вбили всю родину жителя одного з сіл Житомирщини

Житель Житомирськоїобласті Володимир Ободзинський в одну мить втратив всю родину.

П'ятеро його рідних людей загинули від удару двох авіабомб, скинутих російськими військовими на їхній будинок.

Про це "Суспільне" розповів староста Малинівського старостинського округу Володимир Савченко.

Володимир Ободзинський – житель села Юрівка Малинської громади. Від початку вторгнення Росії на територію України він працював у Києві. Вдома залишилася дружина з двома дітьми – сином-підлітком та дорослою донькою, в якої рік тому народилися син та донька.

Також читайте Російські окупанти вбили двох грузинських солдатів: загиблих доправили до Грузії

Восьмого березня російська авіація на подвір'я садиби скинула дві авіабомби. П'ятеро людей загинули в одну мить.

Староста згадує розповідь Володимира Ободзинського: "Вже відпочивали внучата Володимира Ободзинського, – каже Володимир Савченко. – Попили молочка і лягли спати. Ну і прилетіло туди дві авіаційні бомби і розвернуло. Закінчилося їхнє життя в одну секунду".

Це сталося о пів на дев'яту годину вечора восьмого березня. Російський літак скинув дві авіаційні бомби ФАБ – 500. Вибуховою хвилею зруйнувало будинок, хлів, паркан. Всі п'ятеро – загинули.

"Тіла дорослих знайшли біля будинку, а двох внучат – у полі, трохи далі до залізничної колії", – додав Володимир Савченко.

Нагадаємо, у Херсоні вбили проросійського активіста Валерія Кулешова.

Читайте також: