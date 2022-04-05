Тіла досі у дворах і будинках: Зеленський розповів про поїзду у Бучу, Ірпінь і Стоянку

За словами президента, особливо важко було дивитися на розстріляні автівки, на якиї є напис "діти".
Президент Володимир Зеленський розповів про свою поїздку звільненими містами Київщини.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 5 квітня.
"Стоянка, Ірпінь, Буча: зараз ця місцевість виглядає вже не так, як вчора. Тіла убитих українців вже забрали з більшості вулиць. Але у дворах, будинках вбиті ще залишаються. Міста просто розбиті, на дорогах – спалена військова техніка, розбиті і розстріляні машини", – сказав президент.
За словами Зеленського, особливо важко було дивитися на розстріляні автівки, на якиї є напис "діти".
Президент повідомив, що розпочалося розслідування злочинів окупантів. Наразі тільки в одній Бучі відомо про понад триста вбитих і закатованих людей.
"Імовірно, перелік жертв буде значно більшим, коли буде перевірене все місто. І це тільки одне місто. Одна з багатьох українських громад, яку вдалося захопити російським військовим", – зазначив глава держави.
Раніше Володимир Зеленський попередив про "ще більш жорстоку активність окупантів на східному та південному напрямках".
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