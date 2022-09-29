"Тіла ідентифікувати важко": Філатов повідомив подробиці ракетного удару по Дніпру та назвав місце прильоту

У результаті ракетного удару загинуло щонайменше три людини, серед них - дитина. Ще п'ятеро - поранені.

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що російські ракети в ніч проти 29 вересня влучили в ринок - "барахолку" біля автовокзалу.

Про це він написав у себе в Facebook.

За словами Філатова, на місці події працюють рятувальники, поліція, комунальники та журналісти.

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Він зазначив, що в результаті влучання російських ракет деякі тіла загиблих були дефрагментовані, їх важко ідентифікувати.

"Минулого разу вони розвалили Троїцький ринок, а цього разу – "барахолку" біля автовокзалу, куди я сам особисто іноді ходив купувати всякий мотлох. Від гайкових ключів до гасів. Минулого разу вони влупили у приватний будинок у Рибальському, сьогодні – у селище в районі проспекту Металургів. Жодних військових цілей", - додав мер Дніпра.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 29 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.

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