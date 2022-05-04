Тіла окупантів везуть "Камазами", техніка знищена: СБУ перехопила розмову загарбника з дружиною

СБУ перехопила розмову російського окупанта з його дружиною.

Під час бесіди загарбник та його дружина бідкаються на великі втрати Росії через війну в Україні.

Про це повідомляє СБУ.

Російський окупант розповідає, що багато їхніх танків виявились підбитими і тепер їх вивозять, як металобрухт. Його дружина додає, що два тижні тому до Росії привезли десять "Камазів" із тілами окупантів, які загинули в Маріуполі. Також вона додає, що загинув її знайомий десантник.

"Тож українські воїни пробивають не лише броню російської бронетехніки, але й інформаційний вакуум, який постійно намагається створити кремль. Очистити нашу землю від ворожих загарбників – наш обов’язок", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність оголошення загальної мобілізації у РФ.

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