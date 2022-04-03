Тіла розстріляних людей зі зв‘язаними руками: на Банковій показали, яке пекло влаштували окупанти на Київщині

Тіла розстріляних людей зі зв‘язаними руками: на Банковій показали, яке пекло влаштували окупанти на Київщині

Подоляк закликає ввести ембарго на енергоресурси і закрити порти.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив наслідки звірств російських загарбників на територіях Київській області, які були в тимчасовій окупації армійців РФ. Зокрема, окупанти зв‘язували руки людям і розстрілювали їх.

Про це він Подоляк написав у Telegram.

"Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у ЄС. Це навмисно зробила РФ. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз!", - закликав він.

Нагадаємо, Київську область звільнено від російських окупантів. У Гостомелі протягом місяця окупації змогли вижити до 70 людей. Які жахіття відбувалися в селищі, читайте тут.

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