"Тіла валяються по пів року, кості лишаються, труни забиті": окупант поскаржився на величезні втрати

Росіянин зізнався дружині, що їде у тимчасово окупований Луганськ вчитися на штурмовика, але ймовірність його поверненн – лише 20%.

Російський загарбник розповів дружині телефоном, що українські захисники постійно обстрілюють їхні позиції. Через це окупанти несуть величезні втрати, а їхні тіла не забирають по декілька місяців з поля бою.

Перехоплену розмову опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Росіянин зізнався дружині, що поїде у тимчасово окупований Луганськ, щоб навчатися на штурмовика. Але, за його словами, ймовірність його повернення після цього становить лише 20%.

У відповідь його дружина розповіла, що по телебаченню в РФ кажуть про “успіхи” росіян на війні, а також про те, що вони нібито “все всюди завоювали”. На що окупант заявив, що це все брехня. Він додав, що хоче стати штурмовиком через те, що такий рід військ частіше йде у відпустки. Водночас зізнався, що більшість повертаються зі штурмів мертвими або пораненими.

"Все, що по телеку показують, все пиз***ж.Тут тіла, на**й, по пів року не прибирають, кості лишаються, вони їх у мішок скидають, труни всі забиті", – розповів окупант.

Нагадаємо, в одній із перехоплених розмов росіянин скаржився, що стан армії РФ залишився на рівні СРСР, а в українців "усе крутіше".

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