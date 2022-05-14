На Київщину сотнями звозять тіла і рештки окупантів, яких кидають свої на просто неба

На Київщину сотнями звозять тіла і рештки окупантів, яких кидають свої на просто неба

Попри розпіарине гасло "Своих не бросаем" Росія кидає тисячі своїх загиблих.

Тіла росіян, які прийшли вбивати українців, влада країни вже багато разів пропонувала забрати, та вони виявились не потрібними, йдеться в ТСН.

Сотні мішків з тілами убитих російських військових. Їх звозять сюди, у спеціальні вагони - рефрижератори з усієї Київщини. А деякі везуть навіть з під Харкова та Чернігова. На кожному з мішків вказані - місцевість, звідки привезли труп і дата. Більшість з них тут вже кілька місяців. Майже щодня цей поїзд смерті приймає нові і нові пакунки. Їх складають так, щоби місця вистачило наступним.

У більшості з них уже немає ані імен, ані облич - обгорілі, розірвані, об'їдені дикими тваринами. Вони багато тижнів лежали десь просто неба, бо їх не змогли, або не захотіли забрати їхні товариші - росіяни. Деякі мішки зовсім маленькі, бо в них лише шматки тіл, які вже неможливо упізнати без ДНК-експертизи.

Лише на деяких мішках є прізвище, це ті, в кого вціліли документи, або нашивки з іменем. У таких випадках українська влада сповіщає родичів в Росії. Ось тут можна прочитати прізвище - Бельтіков.

«Певні державні структури і правоохоронні органи і визначені державні установи знаходять родичів. Така робота ведеться і є вже певна кількість бажаючих, які готові забрати тіла своїх родичів. Проте через відсутність бажання РФ на міждержавному рівні нема механізму, як це можна вирішити», - кажуть військові.

Росія чисельні заклики України забрати своїх мертвих просто ігнорує, адже тоді загиблі можуть вважатись зниклими без вісти. А відтак російський уряд непогано економить на компенсаціях. Цілком можливо, що ці сотні мертвих росіян так і не потраплять до своєї невдячної батьківщини.

«Якщо РФ буде зацікавлена в тому, щоб ці тіла звідси забрать, Україна їх, звісно, віддасть. Якщо такої зацікавленості не буде, вони будуть тут стільки часу, скільки визначить уряд. А після того, за кошти державного бюджету будуть захоронені. Ті, кого вдалось ідентифікувати, будуть захоронені під своїими іменами. Похований там сержант Іванов - військовослужбовець країни-агресора. Ті, хто не ідентифікований, будуть поховані, як невідомі військовослужбовці країни-агресора», - пояснюють військові.

Україна дотримується міжнародних норм щодо загиблих ворогів. Шокує, як до своїх загиблих ставляться самі окупанти. З однієї з розмов, перехоплених СБУ, стало відомо: під Донецьком величезний могильник, де тіла загиблих лежать просто неба, як на звалищі. Російський військовий розповідає про жінку, яка кілька днів шукала там свого родича.

«Сестра поїхала до Донецька, там, грубо кажучи, звалище. Лежать один на одному. Платила гроші. Нормально заплатила. І от перегортали (мертві тіла - ред), поки вона не знайшла», - звучить в розмові.

"Своїх не бросаєм": Росія кидає тисячі тіл своїх військових в Україні

Охоронці могильника озолочуються, за хабарі допомагаючи рідним шукати своїх по кілька днів перевертаючи тіла, які лежать там одне на одному.

«Там звалище висотою в людський зріст. Каже: тисячі, тисячі. Кидають, бо їм простіше зробити, що зник безвісти. Це не морг, це – звалище. Величезне поле не поле, полігон не полігон. Огорожено, очеплене, нікого не пускають. І каже: тисячами привозять, тисячами», - додає росіянин.

У цей час в Росії продовжують брехати про те, що загиблих військових в Україні лише трохи більше тисячі. Свою брехню про військові втрати в Москві навіть захистили державною таємницею. Тож більшості із цих, хто вірив у "своих не бросаем", доведеться навіки залишитись в українській землі.

Читайте також:

Вперше за 7 років Бахмут потерпає від вибухів снарядів, місто атакують ворожі літаки

Росія завдає авіаударів, кількість жертв значно зросла: яка ситуація в Маріуполі 14 травня

Окупанти відводять сили від Харкова і готуються до оборони на Запорізькому напрямку - Генштаб