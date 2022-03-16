Тіла вбитих російських окупантів спалюють на Донецькому металургійному комбінаті - Міноборони України

Це робиться, аби приховати справжню кількість загиблих.

Тіла вбитих російських окупантів спалюють на Донецькому металургійному комбінаті.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними Міноборони, тіла російських військових спалюють, аби приховати справжню кількість загиблих.

"Окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих "новобранців" та добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома", – повідомляє розвідка Міноборони.

Зазначимо, раніше стало відомо, що окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з так званих "ЛНР, ДНР". Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з "ЛНР" і "ДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта. В той же час родичам росіян за загиблого офіційно оголосили про виплату 12 млн рублів.

Окрім того, за інформацією української розвідки, в тимчасово окупованому Луганську в магазині "Копійка" відкрито пункт видачі тіл загиблих "мобілізованих" жителів окупованих територій. Видачею тіл займається так звана "поліція" окупантів. При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів, які б вказували на місце загибелі та обставини смерті - немає.

Читайте також: