Тіла вбитих з'явилися на вулицях Бучі, коли туди зайшли окупанти – супутникові знімки

Тіла вбитих з'явилися на вулицях Бучі, коли туди зайшли окупанти – супутникові знімки

Команда візуальних розслідувань The Times провела аналіз супутникових знімків "до" і "після".

Аналіз супутникових знімків спростовує твердження Росії про те, що вбивство мирних жителів у Бучі сталося після того, як окупанти покинули місто.

Про це пише The New York Times.

На одному відео, знятому депутатом місцевої ради 1 квітня, видно, як по вулиці Яблунській у Бучі розкидані тіла. Супутникові знімки, надані The Times компанією Maxar Technologies, показують, що щонайменше 11 з них перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія окупувала місто.

Щоб підтвердити, коли з’явилися тіла і коли, ймовірно, були вбиті мирні жителі, команда візуальних розслідувань The Times провела аналіз супутникових знімків "до" і "після". На знімках зображені темні об’єкти, схожі за розміром з людським тілом, які з’явилися на вулиці Яблунській у період від 9 до 11 березня. Об’єкти залишалися в такому положенні більше трьох тижнів. Вони перебували у тому самому положенні, в якому тіла були виявлені після того, як українські військові повернули Бучу.

Деякі тіла лежали поряд із чимось на зразок ударної вирви, інші – біля кинутих розстріляних машин. Три тіла лежали поряд із велосипедами. У декого руки зав'язані за спиною білою тканиною. Тіла були розкидані на відстані близко 1 км вулицею Яблунською.

Крім того, Associated Press опублікувало зображення щонайменше шести мертвих чоловіків, які лежать разом у задній частині офісної будівлі, деякі із зв’язаними за спиною руками. Будівля розташована на відстані понад 1 км на захід від інших жертв, знайдених вздовж вулиці Яблунської.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звіртсва російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

Читайте також: