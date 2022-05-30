Тіла вкладають в кілька шарів: за місяць окупанти поховали в братських могилах 16 тисяч маріупольців

Тіла вкладають в кілька шарів: за місяць окупанти поховали в братських могилах 16 тисяч маріупольців

Від середини квітня російські окупанти поховали в братських могилах щонайменше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне.

На Старокримському кладовищі впродовж місяця з'явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають в кілька шарів, а потім "маскують" табличками як індивідуальні поховання.

Як повідомляє Маріупольська міська рада, оцінка вбитих російською армією цивільних може суттєво збільшитися.

Зазначається, що ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня. Під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.

"Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців в 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації", – наголошує мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Варто зазначити, що Маріуполь, який зруйнований на 95%, перебуває в блокаді російських окупантів від 1 березня. У місті вже майже три місяці немає жодних комункацій.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 96-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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