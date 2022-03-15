Тіла вже пухнуть на сонці, їх їдять собаки: журналістка показала, як РФ кинула своїх армійців в Україні (фото)

Тіла вже пухнуть на сонці, їх їдять собаки: журналістка показала, як РФ кинула своїх армійців в Україні (фото)

Тіла ліквідованих в Україні російських солдат лежать на полях.

Росія не забирає тіла своїх загиблих солдатів з України, де вони, покинуті своєю країною, лежать просто на полях. Їх уже почали їсти бродячі собаки.

Про це повідомила українська журналістка Юлія Кирієнко у своєму Facebook.

"Доказ, що ваші солдати тут, на моїй землі. Вже пухнуть на сонці та їхні тіла починають жерти бродячі собаки. Вони прийшли до моєї України, щоб убивати. Стріляти у наших дітей та ґвалтувати жінок. Грабувати будинки та випалювати те, що від них залишилося. Але так буде з кожним вашим сином, чоловіком, братом", – попередила журналістка.

Вона наголосила, що РФ не вдасться перемогти Україну навіть кількістю.

"Тому що обороняємо нашу країну і нам є за що боротися. Ми не ховатимемо ваших убитих. Вони не годяться для добрива нашого багатого чорнозему. Тому що нам огидно буде їсти врожай після такого, аж так ми вас ненавидимо. І ніколи вам не пробачимо війни. Ніколи!" – запевнила Кирієнко.

Увага! Фото 18+

Юлія Кирієнко

Юлія Кирієнко

Як повідомлялося, станом на 15 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 13,5 тисячі осіб.

ТСН.ua

Читайте також: