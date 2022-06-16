Тіла загиблих лежать у спеку просто неба: яка ситуація в Маріуполі 16 червня

Тіла загиблих лежать у спеку просто неба: яка ситуація в Маріуполі 16 червня

В окупованому Маріуполі росіяни обшукують квартири і мародерять. Тіла загиблих мешканців у спеку лежать просто неба в місті. Щоденний побут тих, хто вижив, повністю перейшов на вулиці. Люди шукають дрова, збирають воду і готують.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 15 червня.

У Маріуполі тіла загиблих людей лежать просто неба на асфальті у спеку

У Маріуполі, який перебуває у блокаді РФ від березня, загинули тисячі мирних людей. У Мережі показали так званий морг просто неба, який окупанти облаштували в районі гіпермаркету "Метро".

"Мародерства під офіційною протекцією": окупанти у Маріуполі обшукують квартири

У захопленому Маруполі російські окупанти актівізують знесення будинків. Перші комісії в складі колаборантів та МЧС країни-агресорки почали робити квартирні обходи. Обстежують помешкання і зруйновані, і навіть ті, що вціліли.

"Вони виконали наказ і тепер допомога потрібна їм" - рідні захисників "Азовсталі" звернулися до міжнародної спільноти

Рідні воїнів, які героїчно захищали "Азовсталь" і нині перебувають в російському полоні, звернулися до міжнародних ЗМІ із закликом відвідати колонію в окупованій Оленівці та показати, в яких умовах росіяни утримують їхніх близьких.

Щоденний побут перейшов на вулиці: у Мережі показали, як виживають люди в Маріуполі

Щоденний побут мешканців окупованого Росією Маріуполя повністю перейшов на вулиці. Там влаштовані кухні та зони відпочинку. Люди шукають дрова, збирають воду і готують. Маріупольці досі намагаються знайти рідних та ховають людей на подвір'ях.

"Найгірше, що люди потрохи звикають. Адаптуються. Порівнюють вже не з минулим до війни, а з лютим-квітнем. З власним життям у холодних підвалах під обстрілами. Вчаться радіти новому життю за мінімальних потреб", - розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

У Маріуполі внаслідок обвалу плити загинули троє людей

У Маріуполі через обвал плити загинули троє мешканців, які жили у майже зруйнованому під’їзді. Люди просто жили в під'їзді тому що в зруйнованому Маріуполі немає де жити.

Нагадаємо, тисячі українців загинули, потрапили в полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни. В Міноборони розповіли, де та як можна отримати інформацію щодо тих, хто зник.

Андрющенко показав, як в Маріуполі виживають люди

Читайте також: