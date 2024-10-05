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Тіла загиблих не могли забрати через обстріл: окупанти вгатили по Запорізькій області 

Тіла загиблих не могли забрати через обстріл: окупанти вгатили по Запорізькій області 

Росіяни щодня обстріюють українські міста / Фото: Associated Press

Армія РФ продовжує вбивати мирне населення України. 

Сьогодні, 5 жовтня, окупанти обстріляли село Мала Токмачка Запорізької області. Є жертви.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

"Тіла 44-річного та 46-річного місцевих жителів кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артилерійський обстріл села", - написав він.

Загалом за минулу добу російські війська по 12 населених пунктах Запорізької області завдали 400 ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та випустили 245 безпілотних літальних апаратів різної модифікації.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської області  і тимчасово окупованого Криму та 13-ма безпілотниками (ударними БпЛА).

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