Тіла загиблих сусіди ховають просто у дворах: російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь

Маріуполь остаточно залишився без зв'язку, а їжу містяни готують біля будинків на вогнищах.

Російські окупанти продовжують бити по Маріуполю, немає жодного району в місті, який не був обстріляний загарбниками. Не лишилося вулиць без розбитих вікон, знищених квартир чи навіть будинків.

Про це повідомляє преслужба МВС.

"Складно сказати і на рахунок жертв від російської агресії, адже тіла загиблих сусіди ховають просто у дворах житлового сектору. Місто і досі без освітлення, води і навіть газу. Тож містяни готують їжу біля будинків на вогнищах", - йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що Маріуполь остаточно залишився без зв'язку. Єдина можливість дізнатися про ситуацію в країні - військові.

"Захисники Маріуполя зупиняють намагання ворога прорватися. Важливою є боротьба і небажання місцевого населення бачити на своїх вулицях російське трикольорове ганчір'я, тож боротьба за український Маріуполь триває", - наголосили в міністерстві.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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