Тіла закатованих, розтяжки у школах і мінні пастки: на Херсонщині криміналісти Київщини оглядають штаби окупантів (фото)

На деокупованій Херсонщині криміналісти Київщини оглядають штаби окупантів та допомагають документувати воєнні злочини загарбників.

Поліцейські виявляють тіла вбитих і закатованих громадян, пошкодження будинків, досліджують місця обстрілів.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

За словами Нєбитова, правоохоронці також знаходять розтяжки у школах, мінні пастки та виявляють розбиту ворожу техніку.

"Відверто вражає безчинство, влаштоване загарбниками у навчальних закладах. Нині вибухотехніки знешкоджують залишені окупантами небезпечні боєприпаси", - зазначив головний поліцейський Київщини.

Нагадаємо, у Херсоні продовжують роботу бригади МО “Лікарі без кордонів”. Вони здійснюють медичний огляд пацієнтів та безкоштовне забезпечення необхідними ліками. Прийом лікарі здійснюють в приміщенні залізничного вокзалу Херсона.

Рашисти не збираються залишати окуповану Херсонщину - Пентагон

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