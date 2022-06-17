Тіла мешканців згортають та вивозять на сміттєзвалище: яка ситуація в Маріуполі 17 червня

У Маріуполі російські окупанти поховали в братських могилах щонайменше 20-22 тисячі осіб. Зараз тіла загиблих вони просто згортають та вивозять на сміттєзвалище. У розбомбленому місті росіяни відкрили "пункти миття" - колективний душ для маріупольців.
ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 16 червня.
- "Згортають тіла і вивозять на сміттєзвалище": Андрющенко повідомив, скільки людей поховано у братських могилах в Маріуполі
У братських могилах в Маріуполі поховано щонайменше 20-22 тисяч осіб. Наразі точно невідомо, скільки ще загиблих людей перебуває під завалами у блокадному Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, ніхто з росіян "не заморочується" шукати спочатку тіла загиблих та займатися їх вивозом. Як він розповів, окупанти переважно "просто все згортають, вивозять на сміттєзвалище".
- Окупанти в розбомбленому Маріуполі відкрили "пункти миття"
Мешканці Маріуполя сповна відчувають на собі, який він "рускій мір". У місті, окрім "пункту прийому гігієничних процедур" біля "Метро" окупанти відкрили "пункты помывки" - колективний душ.
- "Мародерства під офіційною протекцією": окупанти у Маріуполі обшуковують квартири
У Маруполі російські окупанти активізують знесення будинків. Перші комісії в складі колаборантів та МЧС країни-агресорки почали робити квартирні обходи. Обстежують помешкання і зруйновані, і навіть ті, що вціліли.
- Окупанти не віддають рідним тіло загиблого бійця "Азову", який у бою врятував побратима
У боях за український Маріуполь понад місяць тому загинув майор полку "Азов" Віталій Зінченко, який ціною власного життя прикрив побратима в бою. Родина наразі не може поховати Віталія, бо його тіло досі перебуває на території "Азовсталі", де залишаються тіла інших загиблих військових та цивільних, яких не дають вивезти загарбники.
- Данілов повідомив, де Росія утримує полонених захисників Маріуполя
Переговори щодо звільнення полонених захисників Маріуполя, які героїчно боронили українське місто від російських окупантів, тривають. Більшість полонених військовослужбовців із Маріуполя росіяни вивезли і утримують на тимчасово окупованій території Донецької області. Проте достеменно невідомо, що там перебувають усі військові. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Нагадаємо, у Маріуполі загинули тисячі мирних людей. У Мережі показали так званий морг просто неба, який окупанти облаштували в районі гіпермаркету "Метро".
Читайте також: