Тіла мешканців згортають та вивозять на сміттєзвалище: яка ситуація в Маріуполі 17 червня

Тіла мешканців згортають та вивозять на сміттєзвалище: яка ситуація в Маріуполі 17 червня

У Маріуполі російські окупанти поховали в братських могилах щонайменше 20-22 тисячі осіб. Зараз тіла загиблих вони просто згортають та вивозять на сміттєзвалище. У розбомбленому місті росіяни відкрили "пункти миття" - колективний душ для маріупольців.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 16 червня.

"Згортають тіла і вивозять на сміттєзвалище": Андрющенко повідомив, скільки людей поховано у братських могилах в Маріуполі

У братських могилах в Маріуполі поховано щонайменше 20-22 тисяч осіб. Наразі точно невідомо, скільки ще загиблих людей перебуває під завалами у блокадному Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, ніхто з росіян "не заморочується" шукати спочатку тіла загиблих та займатися їх вивозом. Як він розповів, окупанти переважно "просто все згортають, вивозять на сміттєзвалище".

Окупанти в розбомбленому Маріуполі відкрили "пункти миття"

Мешканці Маріуполя сповна відчувають на собі, який він "рускій мір". У місті, окрім "пункту прийому гігієничних процедур" біля "Метро" окупанти відкрили "пункты помывки" - колективний душ.

"Мародерства під офіційною протекцією": окупанти у Маріуполі обшуковують квартири

У Маруполі російські окупанти активізують знесення будинків. Перші комісії в складі колаборантів та МЧС країни-агресорки почали робити квартирні обходи. Обстежують помешкання і зруйновані, і навіть ті, що вціліли.

Окупанти не віддають рідним тіло загиблого бійця "Азову", який у бою врятував побратима

У боях за український Маріуполь понад місяць тому загинув майор полку "Азов" Віталій Зінченко, який ціною власного життя прикрив побратима в бою. Родина наразі не може поховати Віталія, бо його тіло досі перебуває на території "Азовсталі", де залишаються тіла інших загиблих військових та цивільних, яких не дають вивезти загарбники.

Данілов повідомив, де Росія утримує полонених захисників Маріуполя

Переговори щодо звільнення полонених захисників Маріуполя, які героїчно боронили українське місто від російських окупантів, тривають. Більшість полонених військовослужбовців із Маріуполя росіяни вивезли і утримують на тимчасово окупованій території Донецької області. Проте достеменно невідомо, що там перебувають усі військові. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, у Маріуполі загинули тисячі мирних людей. У Мережі показали так званий морг просто неба, який окупанти облаштували в районі гіпермаркету "Метро".

Маріуполь: мертві тіла по місту, відстутність медиків і нормальної води - Андрющенко

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