"Тільки ідіот може її носити": колаборант Димитрієв заявив, що його розчарувала Z-символіка (відео)

Зрадник Ігор Димитрієв зазначив, що його відвертає від Z-символіки.

Колишній депутат Одеської міськради, колаборант Ігор Димитрієв, який у 2022 підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив, що тепер його вже відвертає від Z-символіки.

Про це написав український блогер і журналіст Денис Казанцев у Telegram і оприлюднив відповідне відео.

"У мене вже плями шкірою... І лише ідіот може її (Z-символіку – ред.) носити та чіпляти на машину", – розповів ексдепутат Одеської міськради і любитель Росії в інтерв'ю російському політичному журналісту Олегу Кашину.

Колаборант Димитрієв заявив, що його вже відвертає від Z-символіки

Зазначимо, що Димитрієв уже є громадянином рф і, за даними "Думської", агентом служби зовнішньої розвідки росії.

Нагадаємо, що Димитрієв разом з Ігорем Марковим у 2007 році створив телеканал «АТВ». Тривалий час був його головним редактором і директором. Під час подій 2 травня 2014 року перебував в Одесі. Після цього покинув територію України.

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