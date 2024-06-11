"Тільки ідіот може її носити": колаборант Димитрієв заявив, що його розчарувала Z-символіка (відео)

Зрадник Ігор Димитрієв зазначив, що його відвертає від Z-символіки.
Колишній депутат Одеської міськради, колаборант Ігор Димитрієв, який у 2022 підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив, що тепер його вже відвертає від Z-символіки.
Про це написав український блогер і журналіст Денис Казанцев у Telegram і оприлюднив відповідне відео.
"У мене вже плями шкірою... І лише ідіот може її (Z-символіку – ред.) носити та чіпляти на машину", – розповів ексдепутат Одеської міськради і любитель Росії в інтерв'ю російському політичному журналісту Олегу Кашину.
Зазначимо, що Димитрієв уже є громадянином рф і, за даними "Думської", агентом служби зовнішньої розвідки росії.
Нагадаємо, що Димитрієв разом з Ігорем Марковим у 2007 році створив телеканал «АТВ». Тривалий час був його головним редактором і директором. Під час подій 2 травня 2014 року перебував в Одесі. Після цього покинув територію України.
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