Тільки монахи та сотні біженців: Зеленський повідомив про наслідки обстрілу окупантами Святогірської лаври

Тільки монахи та сотні біженців: Зеленський повідомив про наслідки обстрілу окупантами Святогірської лаври

На час обстрілу в монастирі не було жодної військової цілі, але це не зупинило окупантів.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл Святогірської лаври Української православної церкви Московської патріархії ілюстрацією брехні російської пропаганди.

Про це глава держави говорив у своєму зверненні проти ночі 14 березня.

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За його словами, на час обстрілу в монастирі не було жодної військової цілі, але це не зупинило окупантів.

"На сході нашої країни окупанти вирішили "демілітаризувати" та "денацифікувати" Святогірську лавру Української православної церкви Московської патріархії. На час удару на території монастиря перебували тільки монахи та сотні біженців. Жодної військової цілі у лаврі чи поряд з нею не було. Але російські війська не зупиняються навіть перед ударами по лаврі", - наголосив Зеленський.

Президент стверджує, що цей факт продемонстрував, що "вся ідеологія російської держави є просто брехнею".

Нагадаємо, у ніч проти 13 березня російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донецької області. Від обстрілів постраждала Святогірська лавра.

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