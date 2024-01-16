Тільки не Україна: в ISW проаналізували версії росіян про збиття літаків А-50 та Іл-22

Одна з російських версій про збиття авіасуден – "дружній вогонь" ППО.

Експерти американського Інституту вивчення війни проаналізували версії росіян про знищення літака А-50 і пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М.

Висновки фахівців опубліковані у звіті ISW.

Українські чиновники заявили, що в ніч проти 14 січня Сили оборони знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозно пошкодили літак повітряного командного пункту Іл-22.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео польотів, який свідчить, що українські сили завдали удару по літаках А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Як заявив провідний науковий співробітник Українського державного музею авіації Національного авіаційного університету Валерій Романенко, для Росії втрата літака А-50 та членів його екіпажу є "дуже болючою", адже значна частина екіпажу – вузькоспеціалізована і проходить кількарічну підготовку.

У Південному оперативному командуванні ЗСУ заявили, що до цього удару Росія мала на озброєнні лише три літаки А-50 з шести, які перебували на озброєнні.

Як у Росії пояснили збиття літака А-50

Водночас у російському інформаційному просторі здебільшого заперечували збиття літака А-50 українськими силами. Натомість росіяни "дивним чином" стверджували, що авіасудно було знищене "дружнім вогнем" їхньої ППО.

Аналітики звернули увагу, що літак А-50 використовується для координації дій російської авіації і, можливо, протиповітряної оборони. Тож твердження про збиття судна А-50 російською ППО було б катастрофічним провалом з боку російських військ, якби це було правдою.

Читайте провідні новини дня:

Як пояснили експерти Інституту, незалежно від того, чи створює відсутність у Афзалова досвіду пілота якісь проблеми для російських повітряних операцій, що викликає сумніви, його досвід роботи в ППО мав би бути відповідним, аби війська не збивали власні літаки повітряного управління.

Російське джерело, яке стверджує про свою дотичність до невстановленої структури безпеки РФ, стверджує, що невстановлені російські суб'єкти створили "качку" (неправдиву заяву) про те, як російські сили збили А-50. Мета – запевнити російських пілотів у безпечності польотів над Чорним і Азовським морями і переконати, що причиною інциденту була людська помилка.

"Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними", – зазначається у звіті.

Напередодні речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не має жодної інформації про збиття російських літаків, і порадив журналістам уточнити інформацію в Міноборони.

Як повідомили аналітики, на момент їхньої публікації Міноборони РФ не зробило офіційної заяви щодо інциденту.

До слова, як повідомив український журналіст Роман Цимбалюк, на бортах атакованих російських літаків А-50 та Іл-22М11 перебували щонайменше 25 військових. Щонайменше двоє з них – у званні "полковник".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Складна і багаторівнева операція. Ворожі літаки не очікували такого розвитку подій!

Читайте також: